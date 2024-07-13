Американский блоггер Джексон Хинкл вновь распространяет дезинформацию об обстреле российскими захватчиками детской больницы "Охматдет" в Киеве. Текерь он утверждает, что снимки ГСЧС, сделанные на месте разгромленной больницы, являются фейковыми.

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В частности, блогер опубликовал одну из фотографий ГСЧС, на которой изображены детские игрушки на руинах больницы, и отметил, что игрушки ненастоящие. В свою очередь, Центр противодействия дезинформации, опираясь на аналогичные фото, доказал, что снимки настоящие.

"Украинское правительство прифотошопило поддельные детские игрушки на изображение разрушенной ими больницы в Киеве. Это хуже сионистской пропаганды", – отметил Хинкл.

Зачем украинскому правительству фотошопить именно поддельные игрушки, и при чем здесь сионизм, известный американский коммунист не объяснил.

"На самом деле игрушки на фотографии никто не вставлял, о чем Центру сообщили в МВД и ГСЧС. Именно эти детские игрушки можно увидеть на других фото- и видеоматериалах с места происшествия, что свидетельствует об их оригинальности", – отметили в ЦПД.

И действительно, указанные игрушки есть на многих видео с места российского ракетного удара по "Охмадету". Кстати, ранее Хинкл сообщал, что в "Охматдет" якобы попала американская ракета украинского ПВО. Напомним: следователи СБУ установили, что атака была совершена российской крылатой ракетой Х-101. Эту информацию признали даже в ООН, где в Совбезе сейчас председательствует страна-агрессор.

С другой стороны, ждать от юного американского коммуниста чего-нибудь другого не стоит. Джексон Хинкл 1999 года рождения известен как ведущий веб-шоу на Rumble. Однако известен он больше в РФ, чем у себя на родине. Он сам называет себя "ультраправым американским консервативным марксистом-ленинистом", несмотря на очевидную нелепость такого сочетания.

Малоизвестен в США Хинкл потому, что был забанен в большинстве социальных сетей из-за практически постоянной дезинформации. Однако с начала войны Израиля и ХАМАС его сообщения в X стали вирусными, потому что часто цитировались российскими и иранскими государственными СМИ.

Напомним, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российской атаки на "Охматдет" 16-летняя Соломия Феменюк была на аппарате для диализа. Удар ракеты разрушил отделение, в котором она находилась, а ее самое засыпало обломками. К счастью, бойцы ГСЧС спасли ее.

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