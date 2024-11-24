95% освобожденных подвергались пыткам: в ГУР рассказали о системе издевательств над украинцами в российском плену

Россияне создали систему пыток украинских пленных. 95% наших освобожденных защитников подвергались пыткам.

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Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Его слова передает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ). Кроме того, Юсов привел факты о построенной в стране-агрессоре системе нарушения прав пленных.

"В большинстве случаев речь шла не о применении силы с целью получить информацию. Это умышленные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломать личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно для этого человека. Или сломать того, кто рядом с ним", – рассказал представитель ГУР МО.

По его словам, в стране-агрессорке действует целая система пыток.

"За это отвечают отдельные люди. Так готовят отдельных "специалистов". Их виды пыток описаны, и по ним учатся. Это то, что не может представить какой-либо представитель западной цивилизованной страны", – отметил он.

Также Юсов отметил, что структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают.

"Да, речь идет о Международном комитете Красного Креста, который Россия, с одной стороны, фактически лишает возможности работать: не допускает к местам содержания, не привлекает к подготовке и обмену. В то же время и позиция МККК, откровенно говоря, во многих случаях должна быть значительно более активной", – подчеркнул Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что о зафиксированных "абсолютно вопиющих" примерах нарушения Женевских конвенций со стороны РФ должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль их соблюдения и выполнения.

Он напомнил, что даже в этих сложных условиях Украина продолжает работать над возвращением из неволи наших пленных защитников и похищенных гражданских.

Юсов также добавил, что по состоянию на 23 ноября 2024 года с начала полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов. Около 4 тысяч украинцев удалось вернуть домой.

"К сожалению, о тысячах других идет речь. И за них надо бороться: и за военных, и за гражданских", – резюмировал представитель ГУР МО.

Ранее сообщалось, что количество расстрелов украинских военнопленных российскими оккупантами увеличивается с каждым месяцем. На сегодняшний день зафиксировано 177 таких случаев, по этим фактам открыты уголовные производства.

Напомним, недавно стало известно, что 10 ноября на Покровском направлении российские оккупанты расстреляли двух украинских пленных. Под дулами автоматов они заставили пленных раздеться и провели их обнаженными через лесопосадку, где и расстреляли.

А 18 октября российские военные расстреляли двух пленных украинских защитников вблизи Селидового Покровского района.

Перед этим кафиры казнили девять украинских военнопленных в Курской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В американском Институте изучения войны отметили, что такие случаи происходят по всей линии фронта, а российское командование одобряет преступления.

– Украина официально зафиксировала более ста случаев расстрелов российскими оккупационными войсками украинских бойцов, сдававшихся в плен на поле боя. Это только подтвержденные случаи, на самом деле их может быть больше.

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