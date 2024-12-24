'200-е везде, все разбито': оккупант показал последствия 'мясных штурмов' для армии Путина

Российский захватчик пожаловался на потери России на Донбассе. Он заснял тела ликвидированных оккупантов, валяющиеся в посадке на одном из направлений, добавив, что их никто не забирает.

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Также россиянин показал уничтоженную российскую технику и руины, в которые превратила украинский населенный пункт война, принесенная Россией на нашу землю. На видео-"экскурсию", проведенную захватчиком, обратил внимание украинский журналист Денис Казанский.

"Российский военный, попавший на передок, снимает последствия мясных штурмов на Донбассе. Вокруг сгоревшая техника и мертвые тела российских военных, которые никто не эвакуирует", – подписал кадры 18+ он.

На видео оккупант идет сначала по дороге, а после – по лесополосе. В объектив камеры на его телефоне попадают воронки от снарядов, разбитая и сожженная российская техника, а также трупы оккупантов или их части.

"200-х","300-х" – п*зда, по всей посадке... Техника вся вы*баная в рот... Везде "двухсотые" валяются, не особо выносят, нах... По частям лежат", – причитает он.

Свои эмоции автор видео выражает небольшим "ассортиментом" бранных слов, в поток которых время от времени вклиниваются слова цензурные – вроде констатации "броники и каски везде валяются" и "прилет был".

Позже группа оккупантов вместе с автором видео перемещается в жилой сектор населенного пункта. Где именно было снято видео – неизвестно, однако, судя по кадрам, этого населенного пункта, как и многих других в Украине, больше нет. Вместо частных и многоквартирных домов остались одни руины. Земля устлана обломками деревьев и строительным мусором. Так что Россия может вписать в список "освобожденных" от жизни населенных пунктов еще один, который остался лишь в виде точки на карте.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери военных КНДР на Курщине. По его словам, с ноября погибли и получили ранения более 3 тыс. военных из Северной Кореи. Также глава государства предположил риски переброски дополнительных подразделений и военной техники из КНДР и уверил: Украина даст на это ощутимый ответ.

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