"18 лет спасал человеческие жизни": появились данные о водителе скорой, погибшем в результате удара РФ по Одессе
Российские войска 18 ноября нанесли удары по Одессе. В результате атаки погиб водитель скорой помощи Павел Снитковский.
Он на протяжении 18 лет помогал спасать жизни людей, пока после очередной рабочей смены уже его жизнь не оборвала российская ракета. О потере рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области.
"Вчера 18 ноября 2024 года, в результате атаки террористических войск России на Одессу погиб наш коллега, водитель Павел Григорьевич Снитковский. Из своих 53 лет 35 он провел за рулем, из них 18 — водителем скорой помощи, спасая в составе бригады жизни людей. Утром 18 ноября Павел Григорьевич, как и обычно, сдал свою смену, которая стала последней в его земном пути. Обычные дела его привели к месту, куда попала вражеская ракета", – рассказали коллеги убитого россиянами водителя скорой.
Мужчина получил ранения, которые не оставили ему ни одного шанса на спасение.
"Коллектив Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Независимая профсоюзная организация Центра выражает искренние соболезнования близким и родным Павла Григорьевича и особенно его жене, которая также является сотрудницей нашего предприятия. Это невосполнимая потеря для нашего Центра. Потеря прекрасного специалиста, опытного и ответственного специалиста, чуткого и доброго коллеги, который уделял большое внимание своей работе и профессиональному усовершенствованию", – добавили в Центре.
О времени и месте прощания с погибшим во время очередной террористической атаки Павлом Снитковским там пообещали сообщить позже.
Напомним, накануне россияне нанесли ракетный удар по Одессе. По меньшей мере, десять человек в результате атаки погибли: российский удар оборвал жизни медиков, полицейских и гражданских. Еще более полусотни людей получили ранения. Среди пострадавших были и четверо детей, которых в состоянии средней тяжести доставили в больницу.
В медучреждениях также находятся 30 взрослых, трое из которых находятся в критическом состоянии.
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