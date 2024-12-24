Воины ССО показали блокнот ликвидированного на Курщине солдата КНДР: там было 'особое' послание. Фото

Бойцы Сил специальных операций ВСУ продолжают нейтрализовать северокорейских наемников, воюющих на стороне русской армии в Курщине. У одного из ликвидированных нашли записную книжку с "особым" посланием.

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В Telegram-канале ССО опубликовали одну из расшифрованных записей. Ее автор — солдат КНДР Гёнг Хонг Джонг — написал поздравление для другого солдата, Сонг Джи Мёнга (или Йонга), по случаю дня рождения.

Оккупант планировал поздравить друга, но вместо праздничной вечеринки он получил автомат и окоп на чужой земле. А вместо свечей на торте – украинский калибр 5.56.

"Я покинув мою родину, находясь на территории России, поздравляю моего лучшего друга и армейского брата Сонг Джи Мьонга (Йонга) с днем рождения и желаю здоровья, 9 декабря 2024 года", – говорится в первой расшифрованной записи из трофейного блокнота северокорейского солдата.

"И пока операторы ССО продолжают уничтожать врагов на Курщине, продолжается перевод других записей рядового Джонга. Продолжение следует", – добавили защитники.

Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) готовится к увеличению своего военного присутствия в России. Эта ситуация может оказать существенное влияние на ситуацию на поле боя в Украине, хотя и не изменит глобальную картину. КНДР может развернуть значительные силы на территории России, что может достигать до 100 тысяч бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея значительно увеличила поставки боеприпасов в Россию и параллельно расширила производство оружия в своей стране в обмен на финансовую помощь и нефть. Для пополнения запасов русской армии вооружение транспортируется по морским и железнодорожным путям.

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