Воевавшие на Донбассе наемники России устроили у себя дома террор: кого и как настигла карма

Многие из воевавших на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей на стороне Российской Федерации, после возвращения домой успели "отличиться". Они безжалостно ломают судьбы и забирают жизни теперь уже не украинцев, а своих соотечественников.

OBOZREVATEL собрал наиболее резонансные преступления сентября, к которым оказались причастны боевики.

Одно из последних и наиболее резонансных преступлений при участии бывшего наемника произошло в Казахстане 20 сентября. В алматинском микрорайоне Акбулак 54-летний Игорь Дужнов открыл огонь по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить решение суда о выселении из дома. В результате стрельбы погибли не только они, но и новый владелец дома, а также его друг. Стрелка задержали бойцы спецназа.

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Супруга убийцы пятерых человек Анаида Демирчян после произошедшего заявила, что банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". Якобы это и послужило причиной таких действий ее супруга.

Также выяснилось, что мужчина задолжал не только банку, но и частным кредиторам, которым должен миллионы. Знакомые семьи Дужнова говорят, что до 2014 года эта пара была безупречной, верующей.

То, что мужчина отправился наемником на украинский Донбасс, выяснилось случайно – в разговоре с женщиной, которой задолжал, мужчина проговорился об этом.

Теперь Дужнову грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Настоящий экшн, правда, без жертв, произошел 27 сентября в поселке Путятино в Подмосковье (РФ). Его устроил бывший наемник, который воевал против Украины на оккупированной части Донбасса, Андрей Беляев.

После возвращения с войны он стал жить с женщиной, у которой двое детей. Но весной этого года суд отобрал мальчиков у матери и отдал их отцу. Выяснилось, что Наталья устраивала алкогольные загулы с Андреем, во время которых доставалось и ее сыновьям 6 и 7 лет. Дети имеют инвалидность, а их пенсии были практически единственным источником существования для новоявленной семьи.

Желая исправить "вопиющую несправедливость", Наталья и Андрей Беляев решили выкрасть мальчиков. Они заманили детей в машину "ветерана" под предлогом "посмотреть котенка". Родной отец мальчиков бросился на капот, чтобы остановить похитителей, но в итоге его провезли несколько десятков метров. Более того, наемник проломил ему голову пистолетом.

Оказалось, что это не первый подобный случай: ранее Беляев нападал на бывшего мужа своей любовница, при этом говорил, что он "воевал на Донбассе, контуженный и поэтому ему ничего за это не будет".

Но в этот раз, судя по всему, Беляев легко не отделается: за похищение несовершеннолетних по российскому законодательству ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Беларус Дмитрий Макаревич ранее служил в 5-й Отдельной бригаде специального назначения Главного разведывательного управления, дислоцированной в г. Марьина Горка (в/ч 89417).

Он давно занесен в базу сайта "Миротворец", так как воевал против Украины на Донбассе. "Служил" в незаконном вооруженном формировании "Спарта" под руководством Арсена Павлова ("Моторолы").

На своей странице в ВК не стесняясь выкладывал фото из донецкого аэропорта.

В 2015 и 2016 годах беларус несколько раз был ранен, но домой отправился только в 2018-ом – да и то только потому, что ему нужно было поменять паспорт. В Беларуси его задержали за хулиганство и отправили на полтора года за решетку. После выхода на свободу Макаревич сразу же сбежал в любимую Россию и, как говорят, стал зарабатывать криминалом. А это у него неплохо получалось, вот только 9 сентября 2021 года произошел "сбой".

В городе Котельники (Подмосковье) Дмитрий вместе с двумя россиянами совершили разбойное нападение на двух парней: один из них смог убежать, а вот второй, получив множество ножевых ранений, скончался.

Сейчас трое преступников задержаны, им грозит до 15 лет лишения свободы. Таким образом 28-летний убийца, несколько лет воевавший на Донбассе, проведет за решеткой свои лучшие годы.