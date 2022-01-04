Воевал на стороне боевиков 'ЛДНР': в Чехии бывший военный получил 21 год тюрьмы за терроризм в Украине. Фото

В Чехии заочно осудили бывшего военнослужащего, 49-летнего Мартина Сукупа, который принимал участие в военных действиях на Донбассе на стороне террористических организаций "Л/ДНР". Его приговорили к 21 году лишения свободы.

Об этом сообщило издание novinky.cz. Решение было принято в Пражском городском суде во вторник, 4 января. Как отмечается, в Чехию Сукуп так и не вернулся. Вероятно, сейчас он находится на временной неподконтрольной украинскому правительству территории.

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Глава коллегии судей Сильвия Слепичкова заявила, что у следствия нет сомнений в том, что подозреваемый уехал в Украину и присоединился к террористическим группировкам. По ее словам, это подтверждается показаниями свидетелей и публикациями самого Сукупа в сети.

По словам Слепичковой, на размер наказания в основном повлияло то, что Сукуп злоупотребил навыками командования, приобретенными во время службы в чешской армии, и тем фактом, что он принимал участие в боевых действиях гораздо активнее, чем другие обвиняемые по аналогичным делам.

Как выяснило следствие, обвиняемый принимал участие в боях на Горловку и Краматорск, в которых погибли тысячи украинских военных. К террористам он присоединился в 2014 году. Как минимум до 2018 года он "работал" в сепаратистской армии танкистом, командиром танковой роты, а затем – командиром дивизиона или артиллерийской батареи.

"Активно участвуя в этих вооруженных конфликтах по самой своей природе, он выполнил суть преступления террористического нападения", – сказал прокурор Марек Бодлак.

Он требовал для Сукупа наказание в 20 лет тюрьмы. Согласно законодательству Чехии, такое преступление наказывается от 12 до 20 лет заключения. Однако факт, что он был совершен в составе организованной преступной группировки, позволяет повышать срок.

Адвокат обвиняемого не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу сразу после завершения заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чехии суд отправил под стражу трех человек, которые, по версии следователей, участвовали в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.