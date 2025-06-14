Военный 57-й ОМБр, который ушел в СОЧ, заявил об издевательствах в бригаде: что говорят в командовании. Все детали скандала

Военнослужащий 57-й ОМБр, который ушел в СОЧ, заявил об избиении и издевательствах над подчиненными командирами. Мужчина по имени Руслан решил дать огласку этой ситуации, потому что после обнародованной информации в соцсетях начал получать угрозы.

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Об этом сообщает "Суспильне". Со своей стороны командование отрицает избиение военных и называет такие действия дискредитацией Вооруженных сил Украины.

По словам Руслана, случаи избиения в бригаде, по указанию командования, продолжались с мая 2024 по январь 2025 года. Сам он был мобилизован в мае 2024-го и подписал контракт с 57-й бригадой, которую отправили в Харьковскую область, в частности в Волчанск. Сначала командование казалось адекватным, однако впоследствии ситуация резко изменилась. Военнослужащим начали отказывать в доступе к медицинской помощи, а обещанные выплаты за подписание контракта не поступили ни ему, ни другим бойцам.

Мужчина отмечает, что боевых надбавок также никто не получал, зато командование прибегло к физическому насилию: военных били, закрывали в багажниках. По его словам, отдельные солдаты были специально предназначены для выполнения таких "приказов". В январе 2025 года Руслан самовольно покинул часть – уже второй раз с начала службы. Сейчас он скрывается.

"Первый раз у меня было СОЧ в октябре 2024 года. Я поехал на лечение, у меня была операция на ноге. Лечился за собственные деньги. После, у меня обнаружили кисту в районе головы. Я об этом сообщил командиру, в лечении мне отказывали. Когда я говорил, что у меня постоянно болит голова, мне плохо, что нужно сделать МРТ меня направили в медицинскую роту по направлению к врачу. Медрота отказала, посмеялись, не дали никакого направления", – рассказал Руслан.

Когда состояние ухудшилось, медики отвезли его в Чугуев Харьковской области. Там мужчина начал обходить врачей в разных медучреждениях. В одной из больниц оперирующий лор-хирург сказал, что нужна операция, но все только с разрешения командира, а он такое не согласует. Ведь командование может позвонить в больницу, чтобы медики не предоставляли лечение.

Впоследствии Руслан уехал домой, через месяц замполит из части начал звонить его жене и предложил военному вернуться в часть и он согласился.

"Увидел, как дальше бьют ребят, они избиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парню из военной полиции машину сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. Поэтому на следующий день, как только стемнело я развернулся и ушел. Потому что мне начали поступать угрозы, потому что я в СОЧ был. Решили меня проучить, один пошел и сказал: "Я тебя зарежу". Многие из ребят говорили, что замполит ко мне подсылает, чтобы меня проучили за СОЧ", – рассказал защитник.

В феврале, по словам Руслана, он написал заявления и обращения в Генеральную прокуратуру, в Службу безопасности Украины в Киев, Уполномоченного по правам человека, Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис президента.

Впоследствии Руслан получил ответы: из Офиса президента ответили, что направили обращение на рассмотрение в Министерство обороны и Офис Генерального прокурора. Офис уполномоченного по правам человека прислал следующий ответ:

"Вы должны обратиться с заявлением в Государственное Бюро расследований. В то же время ваше обращение направили в главное управление военной службы правопорядка ВСУ с требованием проверки приведенных фактов правонарушений в деятельности должностных лиц воинской части А 1736, и в случае подтверждения, принятия мер реагирования", – говорится в сообщении.

В департаменте военной контрразведки рассмотрели обращение относительно возможной противоправной деятельности командования воинской части А 1736. Однако признаков совершения преступлений, расследование которых отнесли к компетенции Службы безопасности, не установили.

Руслан отметил, что с ним связывался работник контрразведки и намекал, чтобы мужчина ни с кем не разговаривал и не давай никаких показаний. В то же время Руслан хочет продолжить военную службу, но в другой части.

"В свою часть я точно не хочу возвращаться, мне здоровье важнее. А то, что сейчас там делается – у ребят телефоны начали отбирать, когда узнали, что ко мне попало видео, чтобы они не поддерживали со мной связь. Я хочу вернуться, в часть с нормальными условиями и отношением. Но мне угрожают нарушением контракта, сразу просили, чтобы я нигде видео не выставлял", – пояснил он.

Командование 57-й бригады отрицает информацию об избиении военнослужащих. По словам заместителя командира спецбатальона "Шквал" с позывным "Палыч", в батальоне военный пробыл два месяца. Ни разу не выходил на боевое задание. Все это время находился на лечении.

Также он пояснил, что по поводу обнародованных фотографий и видео общался с военнослужащими.

"Спрашивал, зачем снимали это видео, объяснили, что снимали, чтобы поднять актив у себя на странице в соцсети. Это шуточного характера видео о багажнике. Объяснение от других военнослужащих было такое же. Он его предоставил как мне, так и официальным представителям следственных органов", – сказал "Палыч".

На другом видео, где ползет человек, можно узнать только того человека, который ползет, кто его бьет, заместитель командира сказал, что не знает.

"Я со спины я не могу узнать. Там форма не военнослужащих, не пиксель и не мультикам. И где происходят эти события, также не могу сказать. На видео видно, что это зимняя пора, а данный военнослужащий был в это время на лечении, а затем в СОЧ. По поводу фото, где избита спина, я не могу узнать военнослужащего. Общаясь с ребятами, которые проходят службу, мне сообщили, что возможно, такая ситуация была, но кто это был и совершил – не знаю", – сказал командир.

По словам "Палыча", его и военных подразделения вызвали на допрос.

"Вопросы были исчерпаны, на данный момент вопросов к руководству батальона нет", – пояснил он.

Представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в ответе на информационный запрос "Суспильного" сообщил, что расследование уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, осуществляются следователями Государственного бюро расследования.

После обращения Руслана следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил представитель территориального управления ГБР в Полтаве Александр Белка. Сейчас продолжаются следственные действия.

"В настоящее время допросить заявителя следователям не удалось, ведь он самовольно покинул расположение части. Все те сведения, которые он указал в своем заявлении, исследуются следователями в рамках расследования уголовного производства. А вот уже оценка действиям лиц, которые могут быть причастны к указанному уголовному правонарушению, будет предоставлена после завершения досудебного расследования", – говорится в пояснении.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2025 года в Украине действует обновленный механизм возвращения военных на службу после СОЧ или дезертирства. Стоит отметить, что до 1 марта действовал временный порядок, который позволял избежать уголовной ответственности тем, кто добровольно возвращался на службу. Теперь эта норма утратила силу.

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