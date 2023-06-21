Военные РФ насилуют женщин, детей и мужчин, международные организации не защищают права украинцев на оккупированных территориях, – Лубинец

Российские оккупанты совершают в отношении украинцев сотни сексуальных преступлений. Жертвами насилия со стороны захватчиков становятся как женщины, так и мужчины и даже дети.

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В то же время, на оккупированных территориях международные организации не защищают права гражданских и военнопленных. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, международные организации не защищают гражданские права на оккупированных территориях. Никак не помогают они также военнопленным, пострадавшим от сексуального насилия.

Украина же практически не располагает информацией о том, что происходит с людьми, которые выехали с оккупированных территорий за границу или до сих пор остаются под оккупацией.

Впрочем, установленные данные относительно случаев сексуального насилия над украинцами со стороны россиян на деоккупированных территориях позволяют предположить: масштабы таких преступлений огромны.

Так, по данным Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на освобожденных территориях официально зафиксировали 208 пострадавших от сексуального насилия. Среди них – 140 женщин, 68 мужчин, 13 несовершеннолетних, самому маленькому ребенку едва исполнилось 4 года.

Однако и эти данные вовсе не исчерпывающие. Исследования показывают, что в подавляющем большинстве случаев жертвы насилия просто боятся обращаться в правоохранительные органы.

В Офисе омбудсмена констатируют, что 78,4% пострадавших не обращаются, потому что думают, что их проигнорируют правоохранительные органы. 72% боятся осуждения общества. 68% испытывают страх из-за нарушения конфиденциальности.

Следовательно, привлечение насильников в российской военной форме к ответственности идет крайне медленно. За время полномасштабрного вторжения РФ за сексуальные преступления в Украине осужден всего лишь один российский военный. Он получил 12 лет за решеткой заочно. Еще девяти оккупантам сообщено о подозрении. Пять уголовных производств направлены в суд.

Сейчас правоохранительные органы меняют подходы к работе с жертвами насилия. В группы, которые отправляются на деоккупированные территории, включаются врачи и психологи. Задача следователей состоит в том, чтобы собрать доказательства так, чтобы не навредить потерпевшим и оказать людям поддержку. Поэтому даже начинать разговоры с жертвой сексуальных преступлений ныне правоохранителям рекомендуют не с вопроса "что с вами произошло?", а с выяснения "чем мы можем вам помочь?"

Напомним, омбудсмен дал совет украинцам на оккупированных территориях. Он убежден, что наши соотечественники в оккупации могут получать российские "аусвайсы", ведь украинское государство не признает эти фейковые "документы", после деоккупации от них можно будет просто избавиться.

Главная задача украинцев в оккупации состоит в том, чтобы выжить. А захватчики создают для тех, кто отказывается получать паспорта РФ, невыносимые условия.