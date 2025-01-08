Водолазы обнаружили тело мужчины, который накануне провалился под лед на Черниговщине: поиски ребенка продолжаются. Фото

В среду, 8 января, в Черниговской области водолазы нашли тело мужчины, который 7 января провалился под лед, пытаясь спасти своего внука. Поиски 7-летнего ребенка продолжаются.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Водолазы обследуют дно водоема.

"На Черниговщине водолазы нашли тело 66-летнего мужчины, который накануне вечером исчез на реке Снов. Поиски 7-летнего мальчика продолжаются. К поискам привлечены 19 спасателей ГСЧС, две единицы спецтехники и две лодки", – говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, с помощью БПЛА проводится мониторинг труднодоступных участков.

Спасатели вместе с правоохранителями проверяют береговую линию, они ищут любые признаки, которые могли бы указать на местонахождение мальчика.

Напомним, 7 января в Черниговской области, в одном из сел Киселевской общины, 66-летний мужчина и его 7-летний внук провалились под лед на реке Снов. В результате несчастного случая оба утонули.

По предварительным данным, мальчик играл недалеко от реки, выбежал на тонкий лед и провалился в воду. Его дедушка, пытаясь спасти ребенка, побежал следом, но тоже попал под лед.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 8 января, в Хмельницком на реке Южный Буг двое мужчин провалились под лед. Это произошло во время рыбалки. Одного мужчину спасли другие рыбаки, другому – помогли спасатели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!