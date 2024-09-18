Водитель въехала в столб, а подушка безопасности убила ребенка: в Винницкой области в ДТП погибла 2-летняя девочка

В Винницкой области произошло смертельное ДТП, погибла двухлетняя девочка. За рулем автомобиля находилась близкая подруга мамы, а на переднем сиденье сидели две маленькие сестрички – 2-летняя Мелания и 5-летняя Соломия. Молодая женщина не справилась с управлением и врезалась в электроопору. От удара сработала подушка безопасности, которая и убила ребенка.

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Маленькая девочка сидела на переднем сидении

Трагедия произошла 15 сентября, в воскресенье, примерно в 17:10. 27-летняя жительница села Сосонка Винницкой области Майя на автомобиле Opel Zafira ехала по сельской грунтовой дороге. Рядом с ней на переднем пассажирском сидении находились две сестрички – 2-летняя Мелания и 5-летняя Соломия, дочери ее близкой подруги и даже родственницы.

По сообщению полиции Винницкой области, водитель не справилась с управлением и врезалась в электроопору. В результате ДТП 2-летняя девочка, которая находилась на переднем сидении, не оборудованном для перевозки детей, погибла на месте, а ее сестричку доставили в больницу с телесными повреждениями.

"Ее тело накрывают. Ее больше нет"

Сама Майя в своем Instаgram описала то, что произошло в тот день. По ее словам, девочки ехали на переднем сидении, ели пончики и смеялись.

"В какой-то момент я увидела столб, на тормоза даже не успела нажать. Все как в тумане, подушки, которые сработали, испуганные глаза Соломии и Мелании. Мелания вся в крови, без сознания, кровь из уха, из ротика, вся машина в крови. Соломийка только спрашивает: "Что с Меланией?" – описывает случившееся Майя.

Водитель достала девочку и положила на землю. Вскоре на место приехали родители сестер – Юлия Педоренко с мужем Виталием. Отец пытался делать дочери искусственное дыхание. Потом подъехала скорая.

"Скорая приехала, запустила сердечко, но ритма нет. "Адреналин – массаж – адреналин, фиксируем время смерти". Ее тело накрывают. Ее больше нет", – продолжает Майя.

Мама маленькой Мелании также описала события того дня. Она с мужем отмечали 8-летие свадьбы. Юлия – фотограф, в тот день они с мужем отправились в Винницу на съемку и немного отметить годовщину. В их машине есть автокресла для обеих дочерей. Однако девочки остались с родственниками.

"Девочки ехали в другом авто. Кто же знал, что по грунтовой дороге, с маленькой скоростью может случиться такое горе. Они просто поехали забрать котика", – написала мама ребенка.

И добавила: "Извини, что не уберегли тебя. Мы могли много чего сделать, чтобы этого не случилось".

Юлия и Майя были подружками с детства

Мама погибшей Мелании Юлия работает фотографом. У нее на страничке в Instаgram много красивых фотографий. С мужем, с дочками, с подружками и одноклассниками.

Среди них есть и фото с Маей, подружкой детства, даже родственницей. Майя владеет магазином детских игрушек в Instаgram. Часто ее товар рекламируют сестрички – Соломия и Мелания.

Сама Майя фотографируется с крошечной, недавно родившейся Меланией, желает ей счастья: "Пусть ангел будет всегда с тобой рядом и защищает тебя от зла и болезней".

В прошлом году две подруги ездили отдыхать в ОАЭ, правда, Юлия брала с собой в поездку только старшую дочку, видимо, Мелания была еще слишком маленькой.

Меланию любили все. Говорят, что девочка буквально родилась с улыбкой. Она с ней и не расставалась, всегда была жизнерадостной.

"Сегодня, во время похорон, к тебе прилетели бабочка и пчелка. И это заставило всех улыбнуться. Улыбаться на похоронах? Но в этом была ты – девочка, которая родилась с улыбкой на лице – дарила свою улыбку всем и всегда. И даже на своих похоронах. Твоя мама пела тебе колыбельную, твой папа не отпускал твою ручку с детской татушкой-пончиком", – написала родственница семьи.

В полиции Винницкой области по факту ДТП открыто производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

Также в пресс-службе полиции добавили, что сейчас проводится ряд экспертиз, идут следственные действия. И уже после этого будет приниматься решение о предъявлении подозрения.

Также нужно напомнить, что согласно правил дорожного движения, запрещается перевозить детей младше 12 лет и ростом менее 145 см в автомобиле без использования автокресла с ремнями безопасности.

Детей до 3 лет нужно сажать в кресло против движения автомобиля, т.е. спинкой вперед. Кресло может быть установлено на переднем сидении авто, но при этом водитель обязан отключить фронтальную подушку безопасности. Поскольку при срабатывании она может нанести серьезные травмы ребенку.

За нарушение этих правил грозит штраф – 510 грн (30 необлагаемых минимумов), при повторном нарушении – 850 грн (50 необлагаемых минимумов).