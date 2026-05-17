Водители BMW и Range Rover устраивали 'гонки' в центре Киева и нарушали ПДД: как их наказали. Видео

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности двух водителей, которые нарушали правила дорожного движения на центральных улицах города. Один из них ездил на Range Rover, другой – на BMW. Обоих водителей установили после появления видео в соцсетях.

О ситуации рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, водители не только нарушали ПДД, но и создавали опасность для других участников движения.

"В Киеве мы установили и привлекли к ответственности двух дерзких водителей-нарушителей", – написал он в своем канале.

Один из водителей на Range Rover, по данным полиции, устроил "форсаж" по центральным улицам столицы и публиковал видео своих поездок в соцсетях. Другой водитель на BMW также ездил по городу с нарушениями правил дорожного движения и, как отметили правоохранители, создавал аварийные ситуации для других водителей.

В полиции говорят, что обоих мужчин оперативно установили. После этого на них составили административные материалы. И, похоже, на этом история не завершилась.

Во время проверки автомобилей правоохранители обнаружили признаки правонарушения, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об уничтожении, подделке или замене номеров узлов и агрегатов транспортного средства.

На место вызвали следственно-оперативную группу ГУНП в Киеве. Оба автомобиля эвакуировали на штрафплощадку, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований.

"Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте безопасность других", – обратился Билошицкий к водителям.

