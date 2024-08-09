Водитель заснул за рулем: в Ровенской области столкнулись минивэн и внедорожник, пострадали 10 человек. Фото

В Вараском районе Ровенской столкнулись минивэн и внедорожник, в результате чего пострадали 10 человек. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем.

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Об этом сообщили в полиции Ровенской области. ДТП произошло 8 августа около 15:30 на трассе "Киев-Ковель-Ягодин", вблизи села Маюничи.

Согласно информации полиции, водитель автомобиля Volkswagen Touran, 47-летний житель Киевской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником Mitsubishi Pajero Sport, которым управлял 51-летний житель села Полицы. Как пояснил водитель Volkswagen, он заснул за рулем.

В минивэне ехала семья из Киевщины, включая супругов и пятерых детей в возрасте от одного года до 18 лет. Во внедорожнике находились четыре жителя села Полицы в возрасте от 44 до 60 лет. Все, кроме водителя Volkswagen, были доставлены в больницу с травмами разной степени, однако их жизни ничего не угрожает.

Следователи ОП №1 (пгт Владимирец) Варасского РПП начали досудебное расследование в связи с нарушением ПДД по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве в течение 6 августа в ДТП погибли три пешехода. Две смертельные аварии произошли на нерегулируемых переходах, а один погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в среду, 7 августа, на бульваре Николая Михновского произошло ДТП с участием мотоциклиста и грузовика. По предварительной информации, водитель двухколесного транспорта от травм получил на месте.

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