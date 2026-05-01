Водитель выехал на встречку: новые подробности ДТП в Черкасской области, в котором погибли два работника ТЦК и гражданский. Фото

В четверг, 30 апреля, в Звенигородском районе Черкасской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. На Уманской автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области. Среди погибших, как сообщается, были работники ТЦК СП.

Что известно

По данным правоохранителей, автокатастрофа произошла вблизи села Княжа Звенигородского района Черкасской области. 54-летний водитель автомобиля Ford Galaxy не выбрал безопасную скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Kodiaq под управлением 42-летнего водителя.

В результате автотрощи погибли оба водителя и 52-летний пассажир Ford, госпитализированы его двух пассажиров – мужчин в возрасте 34 и 40 лет. Кроме того, из-за удара на проезжую часть рассыпалась рассада, которую перевозил один из автомобилей.

По данным "Суспільного мовлення", среди погибших были двое работников Звенигородского РТЦК СП. Погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в боевых действиях на территории Харьковской и Донецкой областей.

"Погиб гражданский и двое военнослужащих Звенигородского РТЦК и СП. Погибшие военнослужащие в составе боевых подразделений участвовали в защите Родины в Харьковской и Донецкой областях", — детализировал в комментарии вещателю представитель Черкасского ОТЦК СП Богдан Петриченко.

Он также добавил, что еще один военный и гражданский доставлены каретой скорой помощи в медучреждение с различными степенями травм.

Полицейские по факту ДТП открыли производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц". Следствие продолжается.

