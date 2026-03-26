Водитель мог заснуть за рулем: в Кривом Роге автобус врезался в столб, есть пострадавшие. Видео

В Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового микроавтобуса сообщением Киев – Кривой Рог. Транспортное средство врезалось в столб, в результате чего пострадали люди.

Авария произошла ночью вблизи Центрального рынка. По словам очевидцев, рейсовый микроавтобус внезапно съехал с дороги и врезался в столб. В сети также появилось видео с места происшествия, на котором видно, что водитель получил травмы – его лицо было в крови.

В результате ДТП пострадали по меньшей мере три человека. Водителя и двух пассажиров госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

По предварительным данным, причиной аварии могла стать усталость водителя – свидетели предполагают, что он мог заснуть за рулем во время движения.

