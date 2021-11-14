Во время охоты на Львовщине застрелили 66-летнего мужчину: подробности трагедии

На территории лесных угодий в Стрыйском районе Львовской области 62-летний мужчина, приехавший подстрелить дичь, случайно убил 66-летнего жителя близлежащего населенного пункта, который также промышлял охотой. Шальная пуля из ружья зацепила жизненно важные органы, и пострадавший скончался.

Об этом сообщили в Национальной полиции региона, передает издание Zahid.net. Известно, что стрелявший из ружья мужчина приехал из Нового Роздола, где постоянно проживает, охотничье ружье было у него официально зарегистрировано.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 119 УК Украины (убийство из неосторожности). Новороздольцу грозит до пяти лет лишения свободы после проведения всех судебных разбирательств.

Пока следствие продолжает проводить оперативные меры по выявлению всех обстоятельств трагической охоты.

Как ранее сообщалOBOZREVATEL, аналогичный случай произошел и во время охоты под Одессой в сентябре. Пожилой мужчина целился в уток, а угодил в своего товарища, который скончался на месте.