Во время обвала здания во Львове погиб несовершеннолетний работник

В понедельник, 19 июля, в центре Львова на улице Русской во время ремонтных работ обвалилась стена нежилого дома. В происшествии погиб несовершеннолетний рабочий.

В сентябре этого года парню должно было исполниться 18 лет. Об этом сообщают "ТСН" и пресс-служба Львовского городского совета (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По информации от спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвал произошел вечером, около 16:39. Возможной причиной разрушения стены назвали последствия ливней, которые идут во Львове. Также ЧП могло произойти из-за рабочего, который вызвал обвал, когда работал перфоратором.

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Руководитель оперативно-координационного центра ГСЧС Львовской области Юрий Марусяк рассказал, что тело погибшего 17-летнего парня нашли на глубине полметра.

Известно, что разрушенное здание находится в частной собственности. При этом его хозяин не обращался за разрешением на ремонт в соответствующие органы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Дрогобыче Львовской области обрушился подъезд дома, который два года назад уже был в аварийном состоянии. Тогда из-за трагедии пострадали люди, были погибшие.