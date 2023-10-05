Во время автокатастрофы в Италии погибли три подруги из Славянска: девушки поехали в отпуск

В Италии в городе Местре, провинция Венето, 3 октября большой туристический автобус упал с путепровода и загорелся. Среди 21 погибшего оказалось девять украинцев.

30-летняя Ирина Пащенко, а также ее подруги Юлия Немова и Любовь Шишкарева также оказались в этом автобусе и погибли.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Был на электробатареях и загорелся

Трагедия произошла 3 октября примерно в 19:15 в Местре. На появившихся в сети видео видно, как большой автобус медленно едет по эстакаде, а потом сворачивает вправо и падает на железнодорожные пути. Перед этим он примерно 50 метров проехал, зацепив ограждение.

Видео дня

Итальянские СМИ пишут, что автобус был на электробатареях и сразу же загорелся. Пламя было очень большим, поэтому рабочие, которые были неподалеку, не могли помочь. Им удалось вытащить оттуда только трех человек. Изнутри автобуса были слышны крики.

Туристы возвращались в кемпинг после экскурсии по центру Венеции. Всего погиб 21 человек, все из разных стран. Среди них и девять украинцев.

Была толковым специалистом и любила путешествия

Ирина Пащенко из Славянска Донецкой области отправилась в Италию в отпуск с подругами, Юлией Немовой и Любовью Шишкаревой. Всем было по 30 лет.

Ирина после окончания Донецкого национального технического университета шесть лет работала в Северско-Донецком бассейновом управлении водных ресурсов, была начальником отдела водных отношений и ведения водного кадастра.

Сейчас на предприятии коллеги очень расстроены такой трагической новостью.

Знакомые рассказывают, что девушка, несмотря на молодость, была очень умным и толковым специалистом, именно поэтому она и стала руководить отделом. Недаром она была награждена "Благодарностью Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины".

А также имела Грамоту Государственного агентства водных ресурсов.

"Нам будет очень ее не хватать. И как человека, который может просто поддержать в трудную минуту, и как ценного и ответственного специалиста", – сказала одна из ее знакомых.

После начала полномасштабного вторжения Ирина эвакуировалась из Славянска, но жила в Украине и работала дистанционно.

Судя по ее страничке в Instagram, она много путешествовала, побывала на берегу Атлантического океана, в Амстердаме, в Германии, в Греции.

Любила животных, на фото она со своим любимцем породы самоед, с которым выступила на городских соревнованиях и получила грамоту. Также занималась йогой.

Вторая погибшая Юлия Немова училась вместе с Ириной в университете. И некоторое время работала вместе с ней на предприятии в одном отделе. Но пару лет назад она уволилась.

Юля тоже любила путешествия, бывала в Будапеште, Чехии.

Водителю могло стать плохо за рулем

Пока в Италии официально не называют причину падения автобуса, идет следствие. Водитель Альберто Риццотто также погиб в катастрофе, ему было 40 лет, он итальянец.

О нем говорят, что он опытный водитель. В Facebook он сделал последний пост, где сообщил, что находится возле кемпинга в Местре, собирается везти туристов в Венецию.

Одна из версий – водителю могло стать плохо во время поездки и он потерял сознание. Но точные причины будут установлены только во время следствия.

Также известно, что во время катастрофы погибла молодая пара из Хорватии. Они поженились совсем недавно, ждали ребенка, и это была их свадебная поездка в Италию.

В больницах Италии остаются шестеро раненых украинцев. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.