Во Львовской области задержали чиновников горсовета, которые организовали систему 'откатов'. Фото

Во Львовской области правоохранители разоблачили схему взяточничества, организованную группой чиновников городского совета. Следователи сообщили о подозрении заместителю городского головы и начальнице отдела бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения одного из горсоветов области.

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Их обвиняют в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении группе. Заместителю городского головы и начальнице отдела бухгалтерского учета и хозяйственного обеспечения одного из горсоветов Львовщины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, должностные лица разработали схему, в рамках которой предприниматель обязывался платить 7% сумм заключенных договоров на поставку компьютерной и оргтехники для нужд горсовета. За эти средства они обещали не создавать искусственных препятствий при приеме и передаче товаров, а также обеспечить своевременную оплату согласно расходным накладным.

Заместитель городского головы непосредственно встретился с предпринимателем, обсудил условия соглашения, после чего привлек к процессу начальника отдела бухгалтерии. Она была ответственная за получение взяток и обработку финансовых транзакций, обеспечивавших реализацию схемы.

После получения очередной взятки в размере 17 000 гривен должностных лиц задержали в порядке ст. 208 УК Украины. В общем, по данным прокуратуры, им удалось заработать 25 000 грн незаконным путем.

Сейчас обоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря ГБР объявило подозрение заместителю командира 110-й ОМБр – в создании схемы поборов с уклоняющихся от службы бойцов. В частности, он разрешал подчиненным не приходить на службу за половину суммы зарплаты, а некоторым при его пособничестве периодически даже оформляли боевые выплаты.

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