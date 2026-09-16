Во Львовской области водитель погиб под колесами собственного автомобиля: подробности трагедии

15 сентября вечером на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина 1990 года рождения. Водитель пытался остановить свой автомобиль, который скатывался со спуска, в результате чего оказался под колесами транспортного средства.

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Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Мужчина погиб на месте происшествия.

Что известно

Трагедия произошла 15 сентября в 20:20 в городе Трускавец Дрогобычского района Львовской области.

Водитель 1990 года рождения припарковал автомобиль OPEL VECTRA на дороге со спуском и не зафиксировал его, в результате чего автомобиль начал скатываться.

"Водитель автомобиля OPEL VECTRA, 1990 года рождения, припарковав автомобиль на участке дороги с уклоном, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля, в результате чего автомобиль самопроизвольно начал движение вперед по спуску", – говорится в материале.

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Мужчина пытался самостоятельно остановить автомобиль во время движения, однако это привело к тому, что автомобиль наехал на него. От полученных травм в результате этого мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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