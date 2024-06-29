Во Львовской области произошел обвал в шахте: двое горняков погибли. Фото

Во Львовской области произошел обвал на шахте "Возрождение". Погибли два горняка.

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Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. Трагедия произошла под вечер в субботу, 29 июня.

"На шахте "Возрождение" в селе Междуречье Червоноградского района сегодня произошла чрезвычайная ситуация: на глубине более 500 метров рухнула почва", – сообщили в ОВА.

Под завалами породы оказались двое мужчин – 37-летний Андрей Кончук и 36-летний Владимир Макогин. Была надежда на их спасение, но впоследствии оказалось, что оба мужчины, к сожалению, погибли.

Козицкий также сообщил, что Андрей Кончук работал на шахте "Возрождение" почти 3 года. Перед этим – на шахте "Великомостовская". Владимир Макогин на шахте "Возрождение" работал шесть лет.

Ранее сообщалось, что в 2024 году машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили семь новых угольных комбайнов и дополнительно обеспечили потребности украинских шахт 450 тысячами запчастей и комплектующих для обеспечения стабильной угледобычи.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных лав. В прошлом году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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