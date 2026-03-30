Во Львовской области под колесами поезда погибла женщина: детали трагедии

В понедельник, 30 марта, в поселке Щирец Львовской области произошла трагедия на железнодорожных путях. В результате наезда пассажирского поезда на месте погибла 43-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Обстоятельства происшествия расследуются.

Что известно

Как говорят правоохранители, трагедия произошла около шести часов утра на станции "Щирец-2" во Львовском районе. Пассажирскийпоезд "Одесса-Ужгород" наехал на 43-летнюю жительницу Львовского района, которая внезапно вышла на рельсы.

Из-за полученных травм женщина погибла на месте.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.276 "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УКУ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

