Во Львовской области иностранец насмерть сбил женщину: выяснились детали трагедии. Фото

Вечером 9 ноября на трассе "Киев – Чоп" у села Конюхов на Львовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 38-летняя местная жительница. На нее совершил наезд 34-летний водитель с иностранным гражданством, управляя автомобилем марки Mazda.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции во Львовской области. На место аварии была вызвана скорая помощь, однако по приезду медики лишь констатировали смерть женщины.

Пока обстоятельства происшествия до конца неизвестны. Трагедия произошла около 19:00, то есть когда на улице было уже темно.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП против виновника по ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть). Ему грозит до восьми лет лишения свободы, что будет определено в судебной инстанции.

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