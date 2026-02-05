Во Львове женщина совершила выстрел в микроавтобус ТЦК, делом занялась полиция: что ей грозит

Во Львове правоохранители сообщили о подозрении 44-летней женщине, которая открыла стрельбу по микроавтобусу группы оповещения. Инцидент произошел утром 2 февраля, выстрел был произведен уже после того, как автомобиль начал движение. Пострадавших в результате происшествия нет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области. Информация обнародована на официальном сайте ГУ НП во Львовской области.

Происшествие случилось около 7:30 утра на улице Космической во Львове. По данным полиции, женщина сначала несколько раз ударила по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находились работники группы оповещения. Несмотря на это, водитель продолжил движение, после чего злоумышленница произвела выстрел, попав в заднее стекло транспортного средства.

Правоохранители оперативно установили личность женщины – ею оказалась 44-летняя жительница Львова. Во время следственных действий у нее изъяли предмет, похожий на травматический пистолет, который направили на экспертное исследование.

Следователи отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

На данный момент досудебное расследование продолжается.

