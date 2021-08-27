Во Львове застрелили таксиста, полиция ищет нападавших. Фото и все подробности

В пятницу, 27 августа, во Львове на улице Василия Стуса произошло вооруженное нападение на водителя такси. Раненый мужчина скончался от полученных травм, теперь злоумышленников, которых подозревают в убийстве, разыскивает полиция.

Об этом написало издание "VARTA Львов". Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства Львовской области, нападающих было двое.

Подозреваемый 1: среднего телосложения, рост 175 см, в черной кепке, куртка короткая красного цвета, черные брюки (возможно спортивные), в руках имел сумки полосатые (китайские);

Подозреваемый 2: рост 180-185 см, плотного телосложения, пиджак темного цвета.

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Предварительно известно, что водитель такси не был знаком с указанными лицами. Они сели к нему в машину в качестве пассажиров. После того как таксист получил огнестрельное ранение, он успел добраться до ближайшего кафе "Форес", где попросил о помощи. У него была кровоточащая рана.

Администратор вызвала скорую, та забрала истекавшего кровью мужчину. К сожалению, выжить ему не удалось.

Полиция обращается ко всем, кто может оказать помощь в обнаружении опасных преступников, обращаться по телефонам 096 755 18 09 или 102.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Умани Черкасской области гражданин Израиля начал палить из оружия прямо среди бела дня на улице. Причиной такого поведения оказался конфликт со знакомым.