Во Львове задержали иностранца из базы Интерпола: на родине разыскивают за совершение особо тяжкого преступления. Видео

Иностранца, который находится в международном розыске и скрывается от наказания в родной стране, задержали во Львове. Его выявили сотрудники Службы безопасности Украины.

Задержанный оказался гражданином Турции. Суд уже принял решение арестовать его для экстрадиции, рассказали в пресс-службе СБУ в среду, 13 октября. Там также опубликовали видео задержания преступника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В украинском городе задержанный находился незаконно. Как пояснили в службе, он пытался избежать уголовной ответственности в Турции.

Видео дня

Как выяснилось, на родине его заподозрили в разбое, совершенном группой лиц, с угрозой жизни и здоровью полицейскому Турции с использованием огнестрельного оружия.

Решение о заключении гражданина Турции под стражу принял Галицкий районный суд Львова.

Задержание проводили сотрудники Департамента контрразведки СБУ и Управления СБУ во Львовской области совместно с работниками патрульной полиции и областной прокуратурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Тернополем задержали россиянина, который скрывался от уголовного наказания. Он известен в криминальных кругах РФ под прозвищем "Рома Попенок". Задержанный занимался распространением влияния российского криминалитета на украинский регион.