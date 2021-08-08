Во Львове возле кофейни постелили флаг 'ДНР': люди ходят по нему ногами. Фото

В сети опубликовали снимок, на котором видно, что во Львове возле кофейни положили на асфальт флаг т.н. "Донецкой народной республике" ("ДНР"). Посетители становятся на него ногами, чтобы приобрести вкусности в заведении.

Соответствующее фото разместили в Telegram-канале "Последний блокпост" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Украинцы бурно отреагировали на это и отметили, что флагу место именно там.

"Кофейня во Львове. Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть, и используется по назначению", – написали в сети.

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Пользователи сети активно начали комментировать публикацию. Некоторые заявили, что рядом с этим флагом нужно также положить и флаг "ЛНР" (т.н. Луганской народной республики) и России.

"Хорошее фото", "Надо было там же еще России флаг умостить", "Все нормально, все правильно!", "А где флаг "ЛНР"? Несправедливо!", "Хорошая тряпка для ног", "Это г**но нужно сжечь вместе с кацапами", – пишут люди в комментариях.

Напомним: воины Вооруженных сил Украины вызвали панику в рядах террористов "ДНР". В районе Горловки наши защитники незаметно подкрались к блиндажу врага и повесили на него национальный флаг.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в небе над Авдеевкой запустили огромный Государственный флаг Украины по случаю седьмой годовщины освобождения города от оккупации России. Флаг оформили воздушными шариками и отправили в сердце "ДНР" – в сторону временно оккупированного Донецка.