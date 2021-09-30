Во Львове суд запретил ездить по тротуарам на электросамокатах, признав их транспортними средствами

Галицкий районный суд Львова признал электросамокат транспортным средством. Также судья убеждена, что на них нельзя передвигаться по тротуару.

Об этом пишет zaxid.net. Отмечается, что решение, вынесенное 23 сентября, касалось водителя электросамоката, который столкнулся с автомобилем, съехав с тротуара на дорогу.

Инцидент произошел 5 сентября на улице Данилишина 6. Местный житель передвигался на самокате и внезапно выехал на проезжую часть. Там он столкнулся с автомобилем Lexus.

Водитель электросамоката заявил, что женщина за рулем авто сама врезалась в него и отрицал свои вину.

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Однако судья решила, что электросамокат подпадает под определение транспортного средства, несмотря на то, что в правилах дорожного движения об этом не говорится. Также она добавила, что таким образом передвигаться на нем по тротуарам и пешеходным дорожкам нельзя.

В итоге мужчину оштрафовали на 850 гривен, еще 454 грн он должен уплатить судебного сбора. Решение суда может быть обжаловано.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине чаще начали наказывать водителей электросамокатов. Так, в едином реестре судебных решение есть минимум три дела с участием владельцев такого транспорта.

Напомним, что с улиц Днепра решили убирать самокаты, сигвеи и гидроскутеры, которые сдают в аренду без соответствующих договоров. В горсовете заявили, что таким образом город не получает налоги.