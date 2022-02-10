Во Львове вор пытался пробраться в квартиру, но застрял на балконе: 'вызволять' его приехала полиция. Видео

Во Львове 28-летний вор среди ночи пытался пробраться в квартиру, но угодил в "ловушку". Помощь ему оказали сотрудники полиции, которые сперва освободили мужчину, а затем арестовали.

Злоумышленник пытался пробраться в чужое жилье через балкон, но, к счастью, злой умысел не удался, так как вор застрял на поручнях балкона. Об этом говорится в новостном сюжете "Сегодня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что вор забрался на второй этаж многоквартирного дома и голыми руками разбил окно, чтобы пробраться в чужую квартиру. Затем его, вероятно, что-то напугало и он решил скрыться. Однако в результате зацепился за поручни балкона, где и дождался приезда полиции.

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Прибывшие на место патрульные освободили вора из балкона и задержали. У него выявили признаки наркотического опьянения, поэтому его увезли в больницу.

Напомним, во Львове обокрали помещение Западного апелляционного хозяйственного суда. Грабитель якобы залез через окно на второй этаж и забрал из сейфа 120 тыс. долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киева мужчина, угрожая ножом, пытался ограбить кафе. Работник заведения смог отбиться от злоумышленника с помощью табурета.