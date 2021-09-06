Во Львове пьяный водитель протаранил авто патрульных, пострадали три человека. Фото

Во Львове ранним утром в понедельник 6 сентября водитель Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения, убегая от полиции, протаранил служебный автомобиль. При этом травмировались три человека.

Как сообщили в патрульной полиции во Львовской области, инцидент произошел в половине четвертого утра. В это время на улице Кулиша патрульные заметили автомобиль Volkswagen Fox, водитель которого проехал на красный свет.

Тогда правоохранители с помощью звукового сигнала и проблесковых маячков красного и синего цветов потребовали, чтобы водитель остановил автомобиль. Однако тот не только не стал выполнять требование полицейских, но и ускорил движение.

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Тогда патрульные начали преследование нарушителя и передали ориентировку на автомобиль всем постам службы.

С помощью других экипажей нарушителя пдд удалось отыскать. На улице Липинского один из них остановился и перекрыл ему дорогу. Но и в этом случае водитель Volkswagen решил не останавливаться, более того пошел на таран и врезался в машину правоохранителей.

Вследствие удара пострадали два полицейских и пассажирка автомобиля Volkswagen.

Результат проверки 29-летнего водителя Volkswagen Fox на наличие алкоголя в крови, показал – 1,65 промилле.

Патрульные Львова отметили, что за выходные они составили 39 протоколов на водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

Известно, что в Украине с весны ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь штраф при данном нарушении первый раз составляет 17 000 грн с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года штраф - 34 000 грн с лишением водительских прав на три года. Если водителя третий раз за год поймают на нетрезвом вождении, ему грозит 51 000 грн штрафа с лишением права на вождение на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

Существенно увеличивается уголовное наказание при совершении ДТП с пострадавшими, в случае регистрации состоянии опьянения у водителя. В этом случае если потерпевший получил травмы средней тяжести вместо штрафа в размере от 3400 до 8500 грн будут наказывать лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет. Если потерпевший получил тяжелую травму, будут наказывать лишением свободы на срок до 3 до 8 лет и лишением прав на срок от 5 до 8 лет.

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