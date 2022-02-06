Во Львове произошел пожар в музее 'Шевченковский гай': огонь уничтожил деревянный дом. Видео

Ночью 6 февраля на территории музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого во Львове дотла сгорел деревянный дом. Пострадавших в результате происшествия нет.

Пожар произошел в "Шевченковском гаю" на улице Чернеча Гора, информация о нем спасателям поступила в 02:14. На Facebook-странице и в YouTube Главного управления ГСЧС во Львовской области опубликованы кадры ЧП (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на момент приезда пожарных огонь полностью охватил крытый камышом одноэтажный дом размером 20×30 метров.

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К ликвидации пожара привлекли 23 спасателей и шесть единиц спецтехники. Локализовать возгорание им удалось в 03:07, а уже через 20 минут огонь потушили.

Дом сгорел полностью, но обошлось без пострадавших. Причины и обстоятельства ЧП на территории музея во Львове выяснят правоохранительные органы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Голосеевском районе Киева выгорела квартира в многоэтажке. Очевидцы заявили о поджоге и взрыве.