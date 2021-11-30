Во Львове ограбили салон красоты и подожгли помещение с человеком внутри. Фото и видео

Во Львове 30 ноября неизвестные ограбили сотрудников салона красоты и подожгли помещение. Во время пожара внутри оставалась женщина.

Об этом сообщил журналист Василий Хомин. На своей странице в Facebook он также опубликовал видео с места происшествия (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Он уточнил, что инцидент случился на улице Шота Руставели 20. По словам пострадавших, неизвестные ворвались в салон, забрали у персонала ценные вещи и подожгли помещение.

Видео дня

В пресс-службе ГСЧС уточнили местному изданию ZAXID.NET, что в помещении оставалась женщина. Она спряталась в подвале и не пострадала.

Пожар охватил 8 квадратных метров и к 19:48 был ликвидирован.

На месте работают оперативники полиции, которые устанавливают личности грабителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области группа молодых людей до потери сознания избила таксиста. Злоумышленники вывезли его на кладбище и оставили там умирать. Мужчине удалось позвать помощь.