Во Львове мужчина более 100 раз ударил ножом бывшую жену и около 20 раз — своего сына: подробности преступления. Фото

Вечером 12 сентября во Львове 56-летний мужчина убил свою бывшую жену и 25-летнего сына. В ходе конфликта он нанес сыну более 20 ножевых ранений, а женщине — более 100.

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По данным следствия, трагедия произошла в районе станции Подзамче. Мужчина пришел в квартиру бывшей жены и сына, после чего между ними возникла ссора. В полиции отметили, что после содеянного нападавший покинул квартиру, однако правоохранители оперативно его разыскали и задержали.

Предшествующий конфликт

Во время ссоры мужчина начал наносить удары ножом сыну. Услышав звуки борьбы, из комнаты вышла его бывшая жена, после чего нападавший набросился с ножом и на неё.

Женщина успела позвонить своему близкому знакомому и попросить о помощи. Вскоре он пришел в квартиру и обнаружил тела пострадавших, после чего вызвал полицию.

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По данным следствия, мужчина нанес 25-летнему сыну более 20 ударов в область груди и туловища. Его 42-летняя бывшая жена получила более 100 ножевых ранений.

Судебное решение

От полученных травм женщина и её сын скончались на месте. Правоохранители задержали подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанного ранее уже неоднократно привлекали к административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова мужчине было сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух человек по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование проводит отдел полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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