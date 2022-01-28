Во Львове микроавтобус с пассажирами протаранил три авто: много пострадавших. Видео

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, среди которых была и машина полицейских. По предварительным данным, бус не справился с управлением на перекрестке и протаранил три других автомобиля.

Пострадали не менее семи человек, всех их госпитализировали. О ДТП сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области. На опубликованном в сети видео видно, что микроавтобус, въезжая на перекресток, перевернулся и протаранил авто патрульных и еще две машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла 27 января в районе пригородного вокзала – на перекрестке улиц Городоцкая и Кульпарковская. В салоне буса находились десять пассажиров.

Видео дня

Правоохранители установили, что водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением и столкнулся с автомобилями Hyundai, Subaru и служебным автомобилем полиции Renault.

В Telegram-канале Magnolia TV уточнили, что водители всех транспортных средств якобы были трезвыми. А водитель буса сообщил, что у автомобиля отказали тормоза.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе двух машин инкассаторов. Информации о пострадавших пока не поступало.