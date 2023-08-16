Во Львове избили трансгендерную военнослужащую ВСУ, которая приехала на похороны матери. Фото
Во Львове избили трансгендерную военнослужащую Вооруженных сил Украины Хелен Марк, которая приехала на похороны своей матери. Инцидент произошел вечером 15 июля, когда Хелен ужинала в центре города и говорила по видеосвязи со своим парнем.
Об этом она сама рассказала в своем Instagram. По словам Хелен, к ней неожиданно подошел незнакомый мужчина и начал общение в агрессивной форме. Когда Хелен попросила его отойти, он ударил ее в нос со словами "Ты что, п***р?" (фото и видео размещены внизу новости).
От удара трансгендерная женщина потеряла координацию, и мужчина ударил ее еще несколько раз, пока ей не удалось уйти на несколько метров и снять часть нападения на видео.
По словам Хелен, она не могла защититься, поскольку после гормональной терапии стала терять физическую силу.
В среду, 16 августа, пострадавшая сняла побои и написала заявление.
В "КиевПрайде" призвали полицию "достойно отреагировать" на инцидент.
"Хелен служит уже три года, и мы надеемся, что Украина обеспечит достойную защиту нашей защитницы. Также просим омбудсмена Дмитрия Лубинца проследить за этой ситуацией", – говорится в сообщении.
Внимание! Кадры 18+!
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