Во Львове скончалась роженица с COVID-19: остановилось сердце после смерти ребенка

Во Львове скончалась 28-летняя роженица, у которой был подтвержден диагноз СOVID-19. Медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности.

Об этом сообщает издание NTA. Как рассказали в местном перинатальном центре, девушка поступила в больницу уже в тяжелом состоянии. К тому же, она имела избыточный вес и не вакцинировалась от коронавируса.

Женщину в течение 10 дней лечили в Центре легочного здоровья, однако для обследования состояния плода ее перевезли специализированную клинику. Но из-за тяжелой пневмонии ночью, 1 октября, ее состояние начало стремительно ухудшаться.

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В итоге медики зафиксировали внутриутробную гибель плода на 28 неделе беременности. А через полчаса произошла остановка сердца и у роженицы. Врачи 45 минут пытались реанимировать женщину, однако безуспешно.

Сейчас в больнице находятся еще две беременные с подтвержденным COVID-19. Их изолировали в специальных палатах-боксах с отдельным входом и выходом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове в результате осложнений COVID-19 также умерла роженица. Однако ее ребенка удалось спасти – незадолго до трагедии медики провели инфицированной кесарево сечение.