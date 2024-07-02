Во Львове девушки-подростки избили 9-летнего мальчика и сняли все на видео: делом занялась полиция

Во Львове две девушки-подростки избили 9-летнего мальчика на детской площадке и записали это на видео. Теперь этим делом занялись правоохранители.

Видео дня

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Львовской области. Видео подростки опубликовали в социальных сетях, где он был обнаружен правоохранителями во время мониторинга.

На записи видно, как девушки заставляют мальчика извиняться, при чем на коленях, а потом начинают его избивать.

Отмечается, что полиция немедленно приступила к расследованию. По данным отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, инцидент произошел около 15:20 на детской площадке по улице Сластиона во Львове.

Было установлено, что пострадавшим 9-летний мальчик. Нападение на ребенка совершила 16-летняя девушка, а ее 17-летняя подруга снимала событие на видео. Все участники инцидента являются жителями Львова.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти тысяч рублей, общественных работ на срок до двухсот часов, или исправительных работ на срок до одного года. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в пгт Рокитное Киевской области между подростками произошел конфликт, в результате которого одна из девушек жестоко избила другую. Несовершеннолетняя продолжила бить оппонентку ногами по голове даже тогда, когда она лежала на земле.

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