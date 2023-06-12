Во Львове чиновники с начала года прокатали на такси 6 млн грн: СМИ узнали об реакции аудиторов

Львовский городской голова Андрей Садовый обеспечивает сладкую жизнь своих чиновников, не жалея на них бюджетных средств. Во всяком случае, так выглядит тот факт, что с начала года городской бюджет оплатил за поездки на такси сотрудников мэрии почти 6 миллионов гривен.

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Об этом сообщает издание "Телеграф", приводя примеры подобных расходов, прошедших через систему "Прозоро".

Так, 3,3 млн грн потратили на поездки чиновников исполкома Львовского горсовета, еще почти 1,4 млн грн – администрация городского головы Андрея Садового.

Но самое интересное, что победителем всех тендеров Львовского горсовета на услуги такси оказалась одна компания — коммунальное предприятие "Ратуша-Сервис". Очевидно, возникает вопрос – победы именно КП состоялись из-за того, что власти не хотят отдавать бюджетные средства частной фирме или перевод денег на фирму, подконтрольную мэрии, просто позволяет прикрыть сделки с этими средствами. К примеру, вывести эти миллионы из бюджета, прикрываясь предоставлением услуг такси.

Интересно, что только мэрия Львова во главе с Андреем Садовым решила, что чиновники должны ездить на такси, на что во время войны выделила почти 6 млн грн, и это еще не прошло и полгода. При этом расходы на такси для чиновников не предусмотрены в бюджете ни одной из 73 общин Львовщины, а также расходах Львовского областного совета и Львовской областной военной администрации.

Таким же вопросом задались и в Государственной аудиторской службе Украины и своим приказом от 05.06.2023 №19-з занялись мониторингом процедуры закупки услуг такси на 3 млн 336 тыс. грн для чиновников исполкома Львовского горсовета.