Во Львове авто на огромной скорости сбило пешехода: им оказался отец известного журналиста. Видео

В четверг, 4 ноября, во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 71-летний мужчина. Он переходил дорогу на "зебре", когда на него наехал на огромной скорости автомобиль марки Toyota Avensis.

Об этом сообщило издание "Украина 24". Жертвой неадекватного водителя оказался отец одного из журналистов их редакции Владимир Шляхтин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трагическое ДТП произошло на ул. Шевченко неподалеку от Яновского кладбища. Пожилого мужчину на переходе пропустил автомобиль, а следующий буквально отбросил несчастного пешехода и протянул за собой несколько десятков метров на скорости.

Видео дня

Прибывшая на место скорая уже ничем не могла помочь пострадавшему жителю города. Полиция задержала 38-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст.286 УК Украины. Автомобилисту, который сбил пешехода, грозит тюрьма на срок до восьми лет.

Напомним, что статистика аварий на дороге продолжает поражать воображение по количеству жертв. Патрульные призывают водителей автомобилей и других участников дорожного движения быть предельно внимательными, не садиться за руль в состоянии опьянения и не нарушать ограничения, установленные на знаках у обочин.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МВД Денис Монастырский рассказал, сколько погибло украинцев на дорогах в результате ДТП за 2020 год.