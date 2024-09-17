Во Львове агрессивный мужчина разбил кофейню военного ВСУ: нападавшего задержала полиция. Фото

Во Львове ночью 16 сентября агрессивный мужчина совершил нападение на кафе в центре города, владельцем которого является военнослужащий ВСУ Лука Карпюк. Злоумышленник разбил дверь, ворвался внутрь и принялся крушить все, что видел. Пока его задержали, нападавшим оказался 28-летний житель Харьковщины.

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Об этом сообщили Лука Карпюк, Патрульная полиция Львовской области и "Суспільне" со ссылкой на спикера Нацполиции Львовщины Светлану Добровольскую.

"Разбиты почти все стеклянные витрины, практически вся посуда, уничтожено несколько единиц оборудования и инвентаря, повреждены светильники и некоторая мебель, уничтожено или подлежит утилизации определенное количество товара. Первичная поверхностная оценка последствий позволяет мне сказать, что прямые убытки составили не менее полумиллиона гривен", – написал владелец.

Он также отметил, что не знаком со злоумышленником, а кофейня, несмотря ни на что, продолжила работать.

В полиции рассказали, что они получили вызов от охраны одного из заведений общественного питания на улице Галицкой. Там неизвестный крушил окна, повредил имущество заведения, вел себя агрессивно и высказывался нецензурной бранью.

"Полицейские, приехав на место происшествия, соблюдая правила личной безопасности, устными командами и умелыми действиями вывели мужчину из помещения. Далее 28-летним гражданином занималась следственно-оперативная группа. Они и установят обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Действия нападавшего квалифицировали как хулиганство, следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября в Киеве двое мужчин напали на автозаправочный комплекс. Это произошло во время комендантского часа в Подольском районе столицы.

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