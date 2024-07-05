Во Франции задержан главарь харьковской банды 'Залютинских', которая занималась грабежом на Лазурном побережье. Видео

Украинские и французские правоохранители провели совместные мероприятия, по итогам которых во Франции был задержан главарь харьковской банды "Залютинских" Леонид Митров. Возглавляемая им группировка угоняла автомобили и совершала имущественные преступления на Лазурном побережье.

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До начала полномасштабного вторжения члены банды отжимали бизнес у жителей Харьковской области. Подробности раскрыли в Национальной полиции Украины.

"Группировка специализировалась на угоне авто и имущественных преступлениях на территории Лазурного побережья Франции. В Украине же банда до полномасштабного вторжения "отжимала" бизнес у жителей Харьковской области. Для задержания участников преступной группы работники Департамента стратегических расследований, Главного следственного Управления Франции провели совместные мероприятия на территории обеих стран. Лидер и участники преступной организации задержаны", – говорится в сообщении.

В Нацполиции имени главаря банды "Залютинских" не назвали, но это сделали украинские СМИ: по их данным, речь идет о Леониде Митрове.

Так, Митрова, согласно сообщениям харьковских СМИ, украинская полиция объявляла в розыск еще в феврале 2019 года по подозрению в тяжких преступлениях.

"Его подозревают в кражах и ограблении в особо крупных размерах, разбоях, умышленном уничтожении имущества и создании преступной организации... Леониду Митрову инкриминируют ч. 3, 4, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255 УК Украины", – писали тогда журналисты харьковского сайта "057" со ссылкой на прессслужбу Национальной полиции.

До начала полномасштабного вторжения банда "Залютинских" орудовала исключительно на территории Харьковщины. Там, применяя угрозы и насилие, участники группировки заставляли местных предпринимателей переписывать имущество или свои доли в бизнесе на криминалитет.

"Создавали для фермеров или предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а затем сами же предлагали эти проблемы решать за отдельную плату", – добавили в Нацполиции.

Такая бурная преступная деятельность не раз приводила к задержаниям участников банды. В Нацполиции привели в пример один из эпизодов, когда преступники потребовали у фермера заплатить им 700 тыс. долларов и переписать часть бизнеса. По этому делу группу бандитов задержали в центре Харькова в 2021 году. Дело до сих пор находится в суде. Часть преступников, в отношении которых продолжаются следственные действия, отмечено в сообщении, сбежали за границу и были объявлены в международный розыск.

Как рассказали украинские правоохранители, банда "Залютинских" вышла на "международный уровень" после февраля 2022 года. По данным Нацполиции, Митров выбрал для проживания Францию. Там он создал новую ветвь преступной группировки, которая "специализировалась" на имущественных и тяжких преступлениях.

"В результате сотрудничества с коллегами из Французской Жандармерии благодаря каналам Европола правоохранители установили, что преступная группировка причастна к ряду преступлений на юге Франции. В течение 2023-2024 годов фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, совершали нападения на граждан либо похищение имущества. Среди потерпевших – граждане Франции и Украины", – говорится в сообщении.

В Нацполиции рассказали, что по согласованию с органами юстиции Франции и при поддержке Европола 2-4 июля на территории Франции и Украины правоохранители провели совместные мероприятия по обезвреживанию деятельности группировки.

"Во Франции при участии полицейских Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции сотрудники Департамента уголовных расследований Марселя Французской Жандармерии задержали лидера группировки – 43-летнего гражданина Украины и 44-летнего его сообщника. Ранее французские полицейские задержали еще одного участника обособленного подразделения "Залютинских" сразу после угона авто. Кроме того, полицейские совместно с Офисом Генерального прокурора провели следственные действия у лиц, причастных к деятельности "Залютинских" на территории Украины. Изъяты оружие, наркотики, деньги, автомобили, черновые записи и тому подобное", – рассказали в Нацполиции.

Задержанным во Франции бандитам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются совместные мероприятия по анализу и сбору доказательной базы для привлечения к ответственности других фигурантов.

Напомним, в мае текущего года была разоблачена международная банда, в состав которой входили украинцы. Преступная группировка угоняла элитные автомобили на территории ЕС.

Также некоторые СМИ распространили информацию, что российские зеки создали банду на ВОТ Украины и "кошмарят" местных.