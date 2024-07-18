Владелец российского нефтяного терминала будет добывать газ под Полтавой, – Береза

Владелец ООО "Горизонты", владеющего спецразрешением на Жуковскую нефтегазовую площадь, чешский предприниматель Карел Комарек является официальным многолетним партнером "Газпрома" и владельцем российского нефтеналивного терминала "Самара".

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Об этом пишет бывший народный депутат, блогер Борислав Береза, сообщает УНИАН.

Он отмечает, что компания, которая уже начала поиск газа в Полтавской области, на 20% принадлежит семье западноукраинских бизнесменов Козыцких, на 80% - чешскому миллиардеру Карелу Комареку, которого называют полномочным представителем "Газпрома". Так, известно, что Комарек создал вместе с российским газовым монополистом совместное предприятие Moravia Gas Storage as, владеющее одним из крупнейших газохранилищ в Чехии. Борислав Береза отмечает, что в менеджмент этой компании входили близкие к кремлевским властям лица.

"В наблюдательном совете фирмы заседали такие деятели, как, например, Сергей Трегуб – приспешник главы "Газпрома" Миллера и бывший резидент российского ГРУ в Сирии. А еще Александр Медведев, которого журналисты немецкой Welt am Sonntag называли "рукой Путина, вознаграждающего верных Москве и наказывает изменников". Этот враг Украины, например, награжден медалью "За освобождение Севастополя и Крыма"", - пишет Береза.

По данным бывшего нардепа, у Карела Комарека есть и другие совместные с россиянами проекты, в частности, терминал "Самара" в российском городе Октябрьск недалеко от Сызрани площадью 18 га. Он ссылается на данные публичного отчета компании MND по результатам 2021 года, из которых видно, что MND Samara Holding BV аффилирована с группой Комарека. То есть, чешский бизнесмен владел нефтекомплексом, по меньшей мере, до 2022 года. Береза предполагает, что Комарек продолжает владеть терминалом даже после того, как в 2022 году формальным владельцем стал такой же нидерландский оффшор, зарегистрированный по тому же адресу, что и MND Samara Holding BV.

Также Борислав Береза подчеркивает, что нефтяной терминал Комарека привлечен к российско-украинской войне, и поэтому СБУ еще в 2018 году требовала отстранения ООО "Горизонты" от аукциона по продаже спецразрешений на пользование недрами.

"Украинская спецслужба установила, что самарский нефтяной комплекс Комарека обеспечивал в то время постоянное функционирование нефтегазовой системы РФ, в том числе на оккупированных украинских территориях Донецкой и Луганской областей", - пишет блоггер.

Борислав Береза акцентировал, что недавно журналисты обратились с запросом в СБУ о деятельности Карела Комарека и его украинских партнеров о работах по поиску газа в Полтавской области. В спецслужбе заявили, что приняли к сведению эту информацию, но не могут разглашать детали работы.

"Точно известно, что с многолетними партнерами "Газпрома" плодотворно сотрудничает украинский бизнес в лице представителей инкорпорированной во власть семьи Козыцких. Что несколько напоминает "установку крыши" за 20% - традиционная схема россиян, особенно на газовом рынке, позволявшая им годами вербовать" и коррумпировать украинских и европейских бизнесменов и чиновников", - подытожил Борислав Береза.