Виновник смертельного ДТП в Харькове Енгибарян собрался на работу в госслужбу. Документ

22-летний Тигран Енгибарян, который в 2018 году на большой скорости насмерть сбил человека в Харькове, собрался стать госслужащим. Он намерен работать в отделе противодействия нелегальной миграции управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области.

Об этом стало известно из декларации Енгибаряна как кандидата на должность, опубликованной на портале Единого государственного реестра деклараций. В документе не указано ни одного жилья или авто, которыми владел бы или пользовался потенциальный госслужащий.

Ранее Енгибарян работал в компании своего отца – ООО "Санро ЛТД", где официально заработал 50 тыс. грн в год.

В то же время, у него есть сбережения в сумме 20 тыс. долл., 10 тыс. евро и 320 тыс. грн.

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В мае 2021 года Енгибарян взял кредит в размере 20 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января 2018 года на Салтовском шоссе в Харькове Енгибарян на Toyota Camry сбил на пешеходном переходе 17-летнего студента Владимира Виношкина и скрылся с места происшествия. Удар был такой силы, что пешеход дважды перевернулся в воздухе. От полученных травм подросток скончался.

Суд назначил Енгибаряну наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. На приговор обвиняемым и защитникам были поданы апелляции.

Впоследствии Апелляционный суд Харьковской области изменил реальный срок на условный испытательный срок, отпустив виновника ДТП.