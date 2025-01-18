Видео с телом пленного австралийца Оскара Дженкинса оказалось старыми кадрами из Карабаха – расследование

В сети распространилось видео с якобы телом пленного австралийского добровольца Оскара Дженкинса, воевавшего на стороне Украины. Утверждалось, что мужчину пытали, а затем казнили российские оккупанты. Однако журналисты выяснили, что кадры с телами бойцов, среди которых якобы и Оскар, на самом деле были сняты в Нагорном Карабахе несколько лет назад.

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Об этом сообщает "Слідство.Інфо". Оскар попал в плен на Луганщине и с 16 декабря имеет статус военнопленного – информацию об этом предоставили в командовании Сухопутных войск ВСУ.

15 января некоторые иностранные СМИ распространили информацию о том, что российские военные могли замучить до смерти Оскара Дженкинса, воевавшего за Украину. Медиа ссылались на слова побратимов австралийца, которые, вероятно, видели его тело.

Журналисты "Слідство.Інфо" пообщались с побратимом Оскара Дженкинса, который убежден, что австралийского добровольца убили россияне. Он прислал видео с телами солдат на кузове автомобиля, где по-русски говорят: "Вот что с вами будет, наемники, бл*ть, австралийские, е***ые, бл*ть. Убьем вас всех, н***й , бл*ть".

Это видео также публиковали в сети, в частности его распространил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

С помощью OSINT-анализа удалось выяснить, что идентичное видео, но без российской озвучки было опубликовано четыре года назад на одном из иранских сервисов для бесплатного просмотра и обмена видео.

Автор этого ролика подписал его как "Цена Карабаха" и добавил хештеги "Карабах", "война", "солдаты", "трупы". Подписи к видео были сделаны на фарси и слышно в оригинале не русский, а армянский язык. Мужчина, который держит камеру, говорит: "Это все раненые. Ранены обломками…".

В Сухопутных войсках отметили, что факта передачи тела Оскара Дженкинса не было. Тем временем в Офисе Генерального прокурора отметили, что у них нет никаких подтверждений гибели австралийского добровольца, а в Координационном штабе по обращению с военнопленными отметили, что пока не комментируют этот вопрос.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко не исключил, что информация о смертной казни австралийского добровольца Оскара Дженкинса могла быть специальной информационной операцией. Ее цель – запугать представителей иностранных государств, чтобы те не ехали воевать за Украину.

В настоящее время местонахождение Дженкинса неизвестно. Пропагандисты утверждают, что военный из Австралии жив, однако Россия никаких доказательств этого не приводит.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в сети появилось видео, на котором военные РФ допрашивали австралийского добровольца Оскара Дженкинса. Оккупанты били связанного мужчину, потому что он не понимал русского языка.

Затем распространились сообщения о возможной гибели добровольца. Австралия из-за этого вызвала российского посла Алексея Павловского в МИД.

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