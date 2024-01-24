Входит в близкое окружение Путина: гендиректору крупнейшей ракетной корпорации РФ сообщили о подозрении

В Украине заочно объявили о подозрении генеральному директору российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову. Дело расследуется по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК (пособничество в ведении агрессивной войны).

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Служба безопасности Украины на официальном сайте 24 января сообщила, что Обносов входит в близкое окружение кремлевского диктатора Владимира Путина. Бизнесмен возглавляет крупнейший подсанкционный холдинг России, который производит крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Указанные боеприпасы регулярно поступают в военные соединения РФ, которые ведут полномасштабную войну против Украины.

С 24 февраля 2022 года только крылатыми ракетами Х-101 и Х-555 оккупанты нанесли более 140 ударов по гражданской инфраструктуре и энергообъектам нашего государства.

Для массированных обстрелов украинских населенных пунктов оккупанты используют и другие "товары" корпорации Обносова, среди которых:

– противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";

– крылатые Х-22, Х-32 и Х-59;

– управляемые авиационные бомбы серии КАБ-500 и КАБ-1500.

За несколько месяцев до начала большой войны чиновник получил звание героя России за непосредственное участие в подготовке к полномасштабному вторжению в Украину.

Правоохранители отметили, что работают над выявлением, блокированием и дальнейшим взысканием в доход Украины всех иностранных активов фигуранта.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против нашего государства, объявление его в международный розыск", – рассказали в СБУ.

Ранее журналисты выяснили, что семья Бориса Обносова владеет недвижимостью в Чехии на сотни миллионов крон.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине будут судить шестерых военнослужащих страны-террориста РФ, причастных к военным преступлениям. Злоумышленники расстреляли украинскую семью во время оккупации Киевской области.

– Служба безопасности Украины сообщила о подозрении девяти предателям, добровольно вступившим в оккупационные вооруженные формирования России и воевавшим в районах Бахмута и Лисичанска. Некоторые из этих военнослужащих во второй раз попали в плен ВСУ.

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