Весело танцевала, ничто не предвещало беды: появилось последнее видео с девушкой на фестивале, которую видели в пикапе боевиков ХАМАС

Друзья 22-летней гражданки Германии Шани Лук, которую видели покалеченной в пикапе боевиков ХАМАС, опубликовали последнее видео с ней на музыкальном фестивале Nature Party в Израиле. Девушка весело танцевала перед тем, как палестинские террористы захватили ее в заложники.

7 октября в сети распространилось видео, на котором Шани Лук полураздетая лежит в пикапе, в окружении боевиков ХАМАС. Мать девушки Рикарда Люк записала видеообращение с просьбой предоставить любую информацию о дочери (видео размещены внизу новости).

Видео дня

"Нам прислали видео, на котором я ясно увидела свою дочь – без сознания, в машине с палестинцами, которые направляются в сторону сектора Газа. Я прошу о любой помощи, прошу передавать нам любые новости", – сказала женщина на видео, которое опубликовало издание BILD.

По данным СМИ, Шани Лук и ее семья живут в Израиле уже давно, а перед нападением девушка приехала на фестиваль Nature Party, который проходил недалеко от границы с сектором Газа.

Известно, что к делу привлекли посольство Германии. Судьба Шани Лук остается неясной.

Ранее стало известно, что волонтеры нашли уже 260 тел участников фестиваля Nature Party. Часть людей попали в заложники боевиков. В числе прочих были похищены 25-летняя жительница Израиля Ноа Аргамани и ее 30-летний парень Авинатан Ор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на видео боевиков ХАМАС раздетую Шани Лук, лежащую лицом вниз без сознания в кузове пикапа, по татуировке на ноге узнали родственники. Террористы, издевавшиеся над ней, называли ее "израильской военнослужащей".

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