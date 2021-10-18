Впервые публикую кадры задержания боевика Андрея Косяка.

Российская пропаганда представляет его, как "невооруженного представителя СЦКК ЛНР, против которого украинские военные применили оружие".

Эти кадры показывают – во-первых, боевик был вооружен. У него изъяли оружие, которого у наблюдателя СЦКК быть не может. И, вообще, "СЦКК ЛНР" не существует. Согласно договоренностям, в Совместный Центр Контроля и Координации могут входить только представители Украины и России.

Видео дня

Во-вторых, никто против Косяка силу не применял. Он добровольно сдался и выполнял все вербальные требования украинских военных. Это зафиксировано на видео. Ну, разве что немного соврал, назвавшись рядовым, хотя имел при себе удостоверение офицера и погоны лейтенанта.

В-третьих, с подачи России сейчас блокируется вся работа СММ ОБСЕ с тем, чтобы международная организация давила на Украину, и та вернула Косяка. Если Украина это сделает, она признает существование незаконной "СЦКК ЛНР", а, таким образом, признает и "ЛНР", как сторону переговоров.

Такой вот хитрый план.

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