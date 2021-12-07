Верховный Суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Познякова
Верховный суд принял окончательное решение по делу об убийстве водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, которое произошло в 2016 году. Пожизненный приговор обвиняемому Дмитрию Голубу, экс-бойцу "Правого сектора" оставили в силе.
Соответствующее решение ВС принял во вторник, 7 декабря, говорится на странице учреждения в Facebook. В ходе заседания были рассмотрены кассационные жалобы по приговору, вынесенному Киево-Святошинским районным судом Киевской области 28 мая 2019 года, а также Киевским апелляционным судом 7 июня 2021 года.
В сообщении напомнили, что Голуба признали виновным по нескольким статьям:
умышленное убийство водителя "Blablacar" по предварительному сговору с другим лицом – пункты 6, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины;
разбой – нападение на водителя с целью завладения его имуществом, соединенным с причинением тяжких телесных повреждений – ч. 4 ст. 187 УК Украины;
незаконное завладение автомобилем потерпевшего – ч. 3 ст. 289 УК Украины;
подделка и использование официальных документов – части 1, 4 ст. 358 УК Украины;
незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами – ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Напомним, что по подозрению в убийстве Тараса Познякова также три года разыскивали гражданина Российской Федерации Луана Кингисеппа. В 2019 году он погиб при взрыве квартиры в Киеве. Что о нем известно, читайте в материале.
Как раньше писал OBOZREVATEL:
расследование убийства Познякова продолжалось с 2016 года. Он исчез после того, как выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. Это были Голуб и Кингисепп.
Через несколько месяцев стало известно, что Тарас не просто исчез, а был жестоко убит. Стрелял в него Кингисепп, сидевший рядом с водителем. Он трижды выстрелил из пистолета ТТ в грудь и участок живота Тараса. Автомобиль убитого обнаружили в гараже под Киевом.
По данным следствия, парень погиб на месте, а затем его тело преступники переложили на пол в салоне авто. Основная версия правоохранителей – Познякова убили, чтобы угнать его автомобиль.
Одного из попутчиков Тараса, Дмитрия Голуба, задержали, местонахождение Кингисеппа было неизвестно.
В 2017-м Голуба приговорили к двум годам за погром, который он устроил в зале суда. Это обвинение добавилось к ряду других, более тяжких.