Верховный Суд поставил точку в деле об убийстве водителя BlaBlaCar Познякова

Верховный суд принял окончательное решение по делу об убийстве водителя BlaBlaCar, львовянина Тараса Познякова, которое произошло в 2016 году. Пожизненный приговор обвиняемому Дмитрию Голубу, экс-бойцу "Правого сектора" оставили в силе.

Соответствующее решение ВС принял во вторник, 7 декабря, говорится на странице учреждения в Facebook. В ходе заседания были рассмотрены кассационные жалобы по приговору, вынесенному Киево-Святошинским районным судом Киевской области 28 мая 2019 года, а также Киевским апелляционным судом 7 июня 2021 года.

В сообщении напомнили, что Голуба признали виновным по нескольким статьям:

умышленное убийство водителя "Blablacar" по предварительному сговору с другим лицом – пункты 6, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины;

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разбой – нападение на водителя с целью завладения его имуществом, соединенным с причинением тяжких телесных повреждений – ч. 4 ст. 187 УК Украины;

незаконное завладение автомобилем потерпевшего – ч. 3 ст. 289 УК Украины;

подделка и использование официальных документов – части 1, 4 ст. 358 УК Украины;

незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами – ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Напомним, что по подозрению в убийстве Тараса Познякова также три года разыскивали гражданина Российской Федерации Луана Кингисеппа. В 2019 году он погиб при взрыве квартиры в Киеве. Что о нем известно, читайте в материале.

Как раньше писал OBOZREVATEL:

расследование убийства Познякова продолжалось с 2016 года. Он исчез после того, как выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. Это были Голуб и Кингисепп.

Через несколько месяцев стало известно, что Тарас не просто исчез, а был жестоко убит. Стрелял в него Кингисепп, сидевший рядом с водителем. Он трижды выстрелил из пистолета ТТ в грудь и участок живота Тараса. Автомобиль убитого обнаружили в гараже под Киевом.

По данным следствия, парень погиб на месте, а затем его тело преступники переложили на пол в салоне авто. Основная версия правоохранителей – Познякова убили, чтобы угнать его автомобиль.

Одного из попутчиков Тараса, Дмитрия Голуба, задержали, местонахождение Кингисеппа было неизвестно.