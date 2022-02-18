Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело оправданного экс-нардепа Пашинского
Уголовное производство в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу, Верховный суд направил на новое рассмотрение. Политика оправдали в марте 2021 года.
Об этом сообщили на странице судебной инстанции в Facebook в четверг, 17 февраля. В ВС напомнили, что прокуратура обжаловала приговор Васильковского райсуда, который оправдал Пашинского по делу о стрельбе.
А 17 февраля 2022 коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе ВС частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения.
"Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – говорится в сообщении.
Отметим, что в начале марта 2021 года потерпевший Вячеслав Химикус отозвал свой иск относительно экс-нардепа. А уже 18 марта Васильковский городской районный суд Киевщины оправдал Сергея Пашинского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 декабря 2016 года в результате конфликта Пашинского и жителя Васильковского района Химикуса последний был госпитализирован с серьезным огнестрельным ранением.
Пашинский утверждал, что причиной ссоры стала аварийная ситуация на дороге – он с женой почти врезался в микроавтобус, который якобы стоял в темноте без включенных габаритов.
В июле 2017 года ГПУ закрыла производство против Пашинского, но в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование.
4 октября 2019-го ГБР объявило Пашинскому о подозрении. Уже 7 октября того же года его взяли под стражу на два месяца без права внесения залога, но 18 декабря отпустили под домашний арест.
18 февраля 2020-го суд решил оставить подозреваемого под круглосуточным домашним арестом.
3 июля ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт в производстве о стрельбе, а 6 июля документ передали в суд.
В конце июля 2020 года с подозреваемого сняли электронный браслет.