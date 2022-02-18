Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело оправданного экс-нардепа Пашинского

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Уголовное производство в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Вячеславу Химикусу, Верховный суд направил на новое рассмотрение. Политика оправдали в марте 2021 года.

Об этом сообщили на странице судебной инстанции в Facebook в четверг, 17 февраля. В ВС напомнили, что прокуратура обжаловала приговор Васильковского райсуда, который оправдал Пашинского по делу о стрельбе.

А 17 февраля 2022 коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе ВС частично удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила судебные решения.

"Производство направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что в начале марта 2021 года потерпевший Вячеслав Химикус отозвал свой иск относительно экс-нардепа. А уже 18 марта Васильковский городской районный суд Киевщины оправдал Сергея Пашинского.

Как сообщал OBOZREVATEL: