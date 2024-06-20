Вербицкий утверждает, что за давлением на него стоят владельцы частного банка, фигуранты уголовных дел

Заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, ставший героем ряда журналистских расследований, заявил, что на него, таким образом, давят фигуранты уголовных дел, пытаясь дискредитировать.

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Об этом Вербицкий сказал в интервью Українським новинам, отвечая на публикации и сюжеты, которые освещали его жизнь и жизнь Кристины Ильницкой, с которой он имеет личные отношения. Журналисты предполагали, что Вербицкий через Ильницкую может легализовать незадекларированные доходы.

"Я сам максимально заинтересован во всестороннем, объективном и независимом расследовании всех обстоятельств этой ситуации... Я сам обратился к Генеральному прокурору с просьбой перераспределить все мои обязанности между другими заместителями на время проведения служебного расследования", - сообщил Вербицкий.

Он сказал, что сюжеты в СМИ "появились не просто так", а в рамках кампании по дискредитации его, других прокуроров, а также свидетелей в уголовных производствах.

"Поэтому я готов продолжить этот публичный разговор и защищать свою репутацию. Не только ради себя, но и чтобы показать, что давить на следствие недопустимо", – заявил замгенпрокурора.

Он заявил, что медийное давление на него связано с резонансными расследованиями по незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Вербицкий сказал, что одно из этих дел касается частного коммерческого банка, через который состоялся вывод необлагаемых налогом доходов, а некоторые ее фигуранты находятся в международном розыске.

"У меня есть такие доказательства, но не могу во всех деталях это рассказать, потому что это тайна досудебного следствия и это может навредить расследованию уголовного производства… Честно, хотелось бы ответить, чтобы общество видело происходящее вокруг этой ситуации и как лица, которые подозреваются в совершении преступлений пытаются, по моему мнению, таким образом избежать ответственности", – сказал Вербицкий.

Что касается отношений с Ильницкой, то чиновник заявил, что "впервые пригласил на кофе" его только в октябре 2023 года, а согласно Закону о предотвращении коррупции не должен упоминать его в декларации, потому что они не ведут общий быт.

"В своем доме она живет с сыном и своей матерью. Она не обогатилась внезапно со мной. У нее были и яхты, и квартиры, и машины, и земельные участки. До знакомства со мной она ездила не Mrecedes, сменила его на Porsche", – сказал Вербицкий, добавив, что у Ильницкого есть деньги и она имеет право распоряжаться ими как хочет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро расследует факт предполагаемого незаконного обогащения заместителем генерального прокурора Дмитрием Вербицким. До этого журналисты программы "Схемы" выяснили, что девушка заместителя генпрокурора Вербицкого Ильницкая в 2024 году получила в собственность имущество стоимостью не менее 52 млн грн, а именно: коттедж площадью 240 квадратных метров в Киеве с рыночной стоимостью не менее 48 млн грн, автомобиль Porsche за 4 миллиона и салон красоты.